Зелений людожер проти Rockstar – анонс оновленої Shrek 2 підірвав мережу пародією на GTA 6

Культова пригодницька гра Shrek 2 отримає повноцінний ремастер із сучасними графічними покращеннями. У мережу передчасно потрапив офіційний анонс та трейлер проєкту.

Творці ремастера гри за культовим мультфільмом, вирішили оригінально віддати шану GTA 6, повідомляє GameRant.

Випадковий витік від Xbox та пародія на Rockstar

Microsoft випадково оприлюднила сторінку гри Shrek 2 Remastered у своєму цифровому магазині Xbox Store раніше запланованого терміну.

Хоча прокол швидко виправили, уважні користувачі встигли зберегти всі подробиці та навіть трейлер проєкту.

Відео розпочинається із впізнаваних рожево-фіолетових шрифтів та візуального стилю який Rockstar Games використовує у рекламі GTA, а далі демонструють оновлену гру за культовим мультиком.

Трейлер ремастера: дивіться відео

Shrek 2 Remastered ha sido anunciado al estilo de GTA VI. Se espera más información el 20 de octubre. https://t.co/j9VTIKnP64 — NotPalo (@NotPaloIntel) October 16, 2026

Оригінальна гра вийшла у червні 2004 року на рушії Unreal Engine 2 за підтримки видавництва Activision і здобула статус культового хіта двохтисячних.

Тепер розробники з компанії Aspyr Media підготували масштабне оновлення. Перевидання запропонує підтримку роздільної здатності 4K, покращені текстури, повністю перероблений інтерфейс користувача та ремастеринг сюжетних катсцен.

Окрім візуальних змін, автори додали фоторежим та режим чит-кодів. Гравці зможуть вільно перемикатися між персонажами безпосередньо під час битв із босами та розв'язання головоломок.

Важливим нововведенням став розширений мультиплеєр: проєкт підтримує локальний кооператив за одним екраном до 4 гравців, мережевий режим, а також змішаний формат, що дозволяє поєднувати "диванну гру" з онлайн-підключенням.

Інсайдер під ніком NotPalo у соціальній мережі X, заявив, що гру офіційно представлять вже 20 жовтня на презентації Xbox Showcase. Окрім консолей Xbox Series X та Series S, вихід оновленого екшену готують також на ПК, PlayStation та Nintendo Switch.