Штучний інтелект стежитиме за гравцями Call of Duty – що вигадали розробники

З релізом Call of Duty: Modern Warfare 3, розробники повідомили про запуск нової системи штучного інтелекту, яка покликана стежити за гравцями та боротися проти небажаної поведінки в грі.

Разом із релізом Call of Duty: Modern Warfare 3 розробники гри оголосили про запуск цікавої технології ToxMod.

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"Токсичність" геймерів завжди була і є проблемою усіх змагальних відеоігор, а особливо таких популярних як серія Call of Duty.

З цим вирішили серйозно боротися розробники з Infinity Ward, які прагнуть контролювати атмосферу в голосовому та текстовому чаті своїх проєктів.

Оскільки це неможливо зробити силами працівників студії, адже десятки мільйонів гравців щодня грають в ігри франшизи, то розробники вирішили застосувати нові технологічні досягнення, щоб допомогти собі у цьому нелегкому завданні.

Отож, рішенням стала технологія на базі штучного інтелекту під назвою "ToxMod", створена компанією Modulate, яка займається боротьбою з токсичною поведінкою у мережі.

Після релізу Call of Duty: Modern Warfare 3 ця система модерації була офіційно запущена в усьому світі (за винятком Азійсько-тихоокеанського регіону) в Modern Warfare 2, Warzone та самій новинці.

ToxMod фільтрує як голосовий чат, так і текст, за допомогою технології, здатної читати 14 мовами.

При цьому слід зауважити, що ШІ не банитиме гравців власноруч, а лише відправлятиме суперечливі моменти на перевірку розробниками.