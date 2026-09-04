У Steam відкрили безплатний доступ до легендарної покрокової стратегії

Ігровий майданчик Steam запустив чергову масштабну акцію безкоштовних вихідних, яка приємно здивує шанувальників тактичних розваг.

Користувачі платформи Valve отримали унікальну можливість безкоштовно випробувати одну з найвідоміших покрокових стратегій сучасності, повідомляє 24 Канал.

Епічні завоювання без жодних витрат

Тимчасово безплатним для всіх охочих став амбітний проєкт Sid Meier's Civilization VII.

Це чудова нагода для тих, хто хотів оцінити гру особисто, але не наважувався витратити значну суму на її купівлю, адже базова версія коштує цілих 2 999 гривень (повна ціна).

Безкоштовний доступ триватиме аж до 20:00 10 вересня 2026 року

Студія Firaxis Games презентувала нову частину культової серії 10 лютого 2025 року. Проєкт пропонує очолити імперію та провести її крізь три історичні епохи – Стародавній світ, Добу географічних відкриттів та Сучасність.

Гравці можуть обрати одну націю та вести її до фіналу, або ж змінювати цивілізацію під час епохальних переходів, створюючи незвичні гібридні держави. Окремою розвагою як завжди є мережевий режим, який дозволяє позмагатися з друзями.

Трейлер гри: дивіться відео

Для тих, хто погравши безплатно захоче залишити стратегію у своїй бібліотеці назавжди, наразі діє вигідна пропозиція.

До 17 вересня 2026 року магазин пропонує базове видання гри зі знижкою 50% за ціною у 1 499 гривень (2 149 гривень за Deluxe).