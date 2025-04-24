Майкл Бей та Сідні Свіні займаються екранізацією олдскульної гри з консолей Sega

Стало відомо, що іменитий режисер Майкл Бей та секс-символ Голлівуду Сідні Свіні працюють над фільмом за мотивами культової відеогри з консолей Sega.

Тренд на екранізацію відеоігор продовжується неочікуваним "дуетом" від Сідні Свіні та Майкла Бея, які пліч-о-пліч працюють над фільмом за мотивами класичного проєкту з платформ Sega, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deadline.

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Режисер Майкл Бей підписав контракт з Universal на фільмування адаптації культової гри від Sega.

Мова про Out Run, де гравець керує шикарним кабріолетом під час серії перегонів. Мета до болю проста – показати найкращий час, уникаючи різноманітних перешкод.

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Оригінальна гра вийшла для аркадних автоматів, але потому була успішно портована на домашні консолі Sega у 1987 році. Внаслідок цього проєкт зчинив справжній фурор та став однією з найвпливовіших гоночних ігор свого часу.

Ігровий процес Out Run – дивіться відео

Зрозуміло, що OutRun не мала під собою достатнього сюжету аби стати повноцінним фільмом, тож написанням сценарію займається Джейсон Ротвел.

Також достеменно не відомо якою буде роль в екранізації красуні Сідні Свіні, адже поки що вона значиться лише як продюсер фільму. Окрім того, Universal поки що не встановила дату виходу Out Run.