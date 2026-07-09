Відділ кадрів Bethesda змусив персонал прибрати невеликий меморіал звільненим колегам

Після чергової хвилі масових звільнень в Xbox, співробітники Bethesda Games Studios спробували вшанувати колег невеликим меморіалом. Проте керівництво відділу кадрів миттєво наказало демонтувати експозицію з фотографіями, назвавши таку ініціативу "недоречною" для офісного простору.

Звільнити і знищити пам'ять

На початку липня корпорація Microsoft розпочала масштабне скорочення тисяч робочих місць у своїх підрозділах. Під "ніж" потрапили студії id Software, Obsidian, Activision та Bethesda, а деякі команди, як-от Double Fine та Ninja Theory, корпорація продала або відокремила. Бажаючи висловити підтримку тим, хто втратив роботу, команда в Остіні організувала невеликий куточок пам'яті під назвою "Celebration of Service" (Свято служби). Натхненні цим жестом, працівники головного офісу в Роквіллі, штат Меріленд, зробили те саме в середу вранці. Про це пише видання Kotaku.

На жаль, відділ кадрів змусив нашого офіс-менеджера прибрати це майже негайно,

– прокоментував представник профспілки Bethesda Game Studios Union.

HR пояснив своє рішення тим, що меморіал розмістили в зоні загального користування. Хоча раніше ці ж приміщення вільно використовували для виставок фан-артів та інших командних заходів, цього разу керівництво вирішило, що вшанування звільнених колег порушує корпоративний порядок.

Обіцянки Microsoft

Ситуація в Bethesda розгортається на тлі глибшого конфлікту між персоналом і топ-менеджментом Microsoft. У 2022 році корпорація обіцяла не перешкоджати створенню профспілок, щоб задобрити регуляторів перед купівлею Activision Blizzard.

Проте зараз активісти скаржаться, що компанія навмисно затягує переговори щодо контрактів, які мали б забезпечити захист прав працівників під час масових скорочень.

Ми використовували зони загального користування для багатьох речей як команда, але HR вважає, що Celebration of Service – це недоречно,

– додали в офіційному акаунті профспілки.

Поточна хвиля звільнень – не остання. Експерти прогнозують, що оптимізація штату в ігровому підрозділі Xbox триватиме протягом наступних 12 місяців. Це створює напружену атмосферу в студіях, де люди змушені працювати під постійним тиском очікування нових скорочень, попри успішні релізи та багаторічну відданість компанії.