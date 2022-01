Скільки каменів потрібно, щоб вбити Скелю: гравці у Fortnite похвалилися незвичним досягненням

Гравці Fortnite знищили боса 3 глави, прототипом якого став відомий актор, використовуючи замість зброї виключно каміння. Детальніше – у матеріалі.

Ще на початку грудня у популярній королівській битві Fortnite розпочалася нова глава, що принесла геймерам, які дещо занудьгували, чимало різноманітного контенту серед якого опинився й новий потужний бос гри.

Ним став протеже реальної знаменитості – Дуейна "Скелі" ("The Rock") Джонсона, колишнього реслера, а нині одного з найпопулярніших та найбільш оплачуваних акторів світу.

Минув місяць часу і геймери знову засумували, адже вже не раз долали нового ворога звичайним способом. Аж ось кілька кмітливих користувачів вирішили, що було б кумедно з'ясувати "how many rocks it takes to kill The Rock" ("скільки каменів потрібно, щоб вбити Скелю").

Намірившись здійснити цей подвиг, гравці під зав'язку завантажили свій інвентар вугіллям та вирушили на кривавий бій, результатами якого поділилися на Reddit.



Слід зазначити, що перемогти Скелю у Fornite – завдання не з легких. Він озброєний смертоносною штурмовою гвинтівкою MK-Seven, а також володіє здатністю скидати на ворогів лавину з каміння.

Проте геймерам все ж вдалося використати проти боса його ж зброю та з допомогою 115 шматків вугілля перемогти у жорсткій сутичці, виконавши одне з найскладніших випробувань у Fortnite.