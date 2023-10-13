Фанати Baldur's Gate 3 були шоковані, дізнавшись вік однієї з головних героїнь гри

Уважний гравець Baldur's Gate 3 помітив у грі цікаву інформацію про справжній вік Тінесерди, чим шокував чимало шанувальників проєкту. Детальніше про знахідку – у матеріалі.

У Baldur's Gate 3 на геймерів чекає розмаїття цікавих персонажів, серед яких найбільше виділяються головні герої, за яких гравцю належить вершити долю фентезійного світу.

Важливо PIN-UP Foundation допоміг вивезти за кордон українців, які через війну втратили домівки

Кожен з них має власні секрети, які розкриваються завдяки окремим лініям квестів, однак один факт про Тінесерду все ж прослизнув повз велику кількість геймерів – її реальний вік.

На це звернув увагу користувач Reddit під ніком TheDesktopNinja, який в одному з діалогів неочікувано виявив, що героїня набагато старша, ніж можна було б очікувати.

Це все про мене… сорок років мого життя, задокументованих так, ніби я була якоюсь піддослідною, – йдеться в репліці.

Щоправда, вік напівельфійки не означає, що вона уже зріла особистість, адже не всі раси мають таку ж тривалість життя, як люди.

Зокрема, зважаючи на те, що згідно з лором Dungeons & Dragons, середня тривалість життя напівельфа становить близько 180 років, то експресивну послушницю Шар можна вважати досить молодою.

Хоча й один користувач у коментарях підрахував, що Тінесерда, ймовірно, навіть трішки старша 40, пояснивши, що "їй насправді ближче до 50. Їй було 9, коли це сталося (її викрали – ред.), а потім вона провела 40 років, як піддослідна".

Так чи інакше, кумедно, що такий очевидний факт пройшов повз багатьох шанувальників хітового проєкту Larian Studios.