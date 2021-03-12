Скільки заробляють кіберспортсмени і як ним стати: інтерв'ю з професійним коментором

Кіберспорт щороку приваблює мільйони глядачів, однак, наразі змагання не транслюють по телевізору, а лише в онлайні. Що цікаво, цей вид спорту має вже все необхідне: турніри, кубки, кібер-арени та навіть студії мовлення зі своїми коментаторами.

Чи можна заробити гроші, коли, за версією родичів ти "просто бавишся в іграшки" – на ці та ще багато не менш цікавих запитань відповів професійний кіберспортивний коментатор Олександр Поліщук.

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Як стати коментатором та кіберспортсменом?

Якби це банально не звучало – треба повністю віддатись грі. Я не кажу, що треба грати 24/7. Хоча для гравців подекуди – це правда. Коментування – це як наука, ти повинен йти в ногу з часом. Ти повинен дізнаватись нову інформацію для себе, бо це молода професія, яка розвивається з кожним днем.

Тому для хорошого коментатора дійсно треба багато часу проводити в грі. Але, окрім цього, було б непогано навчитись правильно говорити, дихати і розподіляти свої сили в ефірі. Я можу сказати, що я досі вчуся, хоча займаюсь цією професією 5 років.

Чому ви обрали Counter-Strike?

Ця гра є червоною ниткою продовж мого життя. І Counter-Strike, і Half-Life– це були перші забави, які я побачив, коли відвідував комп'ютерний клуб у маленькому містечку Бердичів. Тому ні для кого не секрет, чому я вибрав Counter-Strike.

Чому більшість вважає, що комп'ютерні – це деградація?

Це вже проблема виховання старшого покоління, навіть мене виховувати з думками про те, що ігри – це погано, це залежність, ні до чого хорошого це не приведе. Я думаю, що ця стежка може вивести нас на більшу проблему, глобальнішу – дитині треба вкладати думку про те, що занадто, то не здорово. Тому що багато чого в нашому світі може викликати психологічну залежність. На прикладі багатьох людей, які працюють в кіберспорту, можна сказати, що ця деградація може бути твоєю майбутньою професією.

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Скільки можна заробляти у кіберспорті?

Це найпопулярніше і каверзне запитання, адже мені його ставлять завжди. Я можу сказати, що коли я прийшов кіберспорт, то в мене була зарплата у розмірі приблизно 50 або 100 доларів у місяць. З іншого боку кіберспорт – це дуже молода та стрімкорозвиваюча сфера і сюди з кожним роком приходить все більше і більше інвестицій. Дійсно, як такого порогу для заробітку тут немає. Можу стверджувати, що топові гравці у різних командах та дисциплінах заробляють до декількох десятків тисяч доларів в місяць. Це тільки зарплата, без врахування призових чемпіонатів.

Які є професійні захворювання у кіберспорті?

Так, професійні захворювання є. І багато гравців можуть постраждати від тунельного синдрому. Це синдром зап'ястя, який може розвиватись внаслідок постійно повторюваних однакових рухів руками і пальцями. Від цього ніхто не застрахований – ні професійний гравець, ні людина, яка просто сидить за комп'ютером і виконує інші функції. В нас були випадки серед топових гравців були вимушені звертатись до хірургів.

Іншою проблемою є емоційне вигорання, адже гравці дуже часто подорожують з одного часового поясу в інший. Переїжджають з однієї країни в іншу, тому може втрачатись мотивація до гри.

В якому віці люди вашої професії йдуть на пенсію?

Я б не використовував слово "пенсія" до нашої індустрії, тут як такої зміни поколінь ще не було. Але, звісно, є люди, які грали у 2003 – 2005 роках, і вони досі грають. Наприклад, шведський кіберспортсмен Патрік Ліндберг пройшов дуже довгий шлях і досі є одним з найкращих гравців.



Патрік Ліндберг / Фото ESL

Грає вже не на топовому рівні. Багато гравців переходять в професію коментатора, тренера, менеджера. Щодо моєї пенсії, то я вже в індустрії 15 років – починав як гравець, а тепер коментатор, аналітик. Мені 30 років, тому до пенсії ще дуже далеко.