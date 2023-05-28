Одразу закортить перевірити: шанувальник помітив цікаву деталь про воду в грі Skyrim

Гравець Skyrim поділився цікавою деталлю про воду в грі, яка багато років залишалась поза увагою більшості шанувальників. Схоже, тепер багато геймерів захочуть самотужки перевірити цей трюк.

Більшість гравців використовують водні поверхні лише для риболовлі в Skyrim. Та, як з'ясувалося, для них є й інше цікаве застосування.

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Цікава деталь про воду в Skyrim

З роками стає все більш очевидним, скільки зусиль Bethesda насправді доклала до своєї класичної рольової гри. Після свого випуску Skyrim зіткнувся з великою кількістю критики на кшталт "широка, як океан, а глибока – як калюжа", але час був дуже прихильним до гри.

Так багато деталей були настільки ретельно приховані, що геймери навіть не усвідомлювали, наскільки їх насправді багато. Багато з цих крихітних подробиць Skyrim викликають більше запитань, ніж відповідей, але завжди цікаво подивитися, як спільнота досліджуватиме їх.

Цього разу шанувальник знайшо цікаву деталь про воду в грі – у його випадку мова про гірський струмок. Як з'ясувалося, воду в струмку легко можна закип'ятити.

Довести воду до кипіння можна за допомогою вогняних заклинань. Після цього помітні випари води. Інші користувачі зацікавилися, чи можна так само й заморозити воду. Та схоже, що це, на жаль, не спрацювало.