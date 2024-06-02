Найкращі геймерські меми за останній тиждень: жорстокий Кірбі та за що люблять Fallout

Геймери активно діляться ігровими мемами на платформі Reddit, а ми своєю чергою пропонуємо вам поглянути на найкращі з них за останній тиждень.

На порталі Reddit можна знайти найрізноманітніший контент за інтересами. А на сабредітах gaming та gamingmemes є цілий розсип різноманітних геймерських мемів. Найкращі з них за останній тиждень, на наш суб'єктивний погляд, зібрали для вас Games 24.

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10 місце – Коли характеристики важливіші за зовнішній вигляд

Автор – Div-div-div0

Коли предмет тобі не пасує, але характеристики занадто круті / Фото з Reddit

9 місце – "Неочікувані" сюжетні повороти

Автор – Jak12Z

Кожен сюжетний поворот в іграх Arkham / Фото з Reddit

8 місце – Іншого не дано

Автор – ChadJones72

Я, коли граю звичайні ігри: треба більше сили; Я, коли граю в стратегії: треба більше точності / Фото з Reddit

7 місце – Геймерська солідарність

Автор – chaosjuggler

І хлопці й дівчата обирають жіночих персонажів / Фото з Reddit

6 місце – Тотальна несправедливість

Автор – dragiambra

Я: відновлюю здоров'я безліч разів під час бійки; Бос: відновлює здоров'я один раз; Я: ТА ЯК ТИ СМІЄШ!? / Фото з Reddit

5 місце – Час для справжнього геймінгу

Автор – ItsAllSoup

Зараз ми доведемо PS5 до її лімітів / Фото з Reddit

4 місце – Усім слід боятися Кірбі

Автор – romix2285

Не вбила чоловіка, який катував та вбив її батька, бо "помста це погано"; Вбив богів, бо хтось вкрав його тістечко / Фото з Reddit

3 місце – Геймери не такі, як усі думають

Автор – ShaqZss

Коли люди кажуть, що ігри роблять людей жорстокими, а ти боїшся вибрати грубу репліку в діалозі, бо не хочеш образити NPC / Фото з Reddit

2 місце – За що геймери люблять Fallout

Автор – LizardSlayer

Шерон пролила каву на мою нову сорочку цього ранку. Я сказав їй, що все окей і ми добряче посміялися з ситуації. Якщо вона зробить так ще раз, я засаджу їй ручку прямісінько в її довбане горло. Вона непогана мала. / Фото з Reddit

1 місце – "Дайте мені просто пограти"

Автор – everrestc

Топові гравці, які проводять у грі по 10 годин на день; Я намагаюся розважитися після поганого дня на роботі / Фото з Reddit