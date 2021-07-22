"Relax and chill" від Snoop Dogg: відомий репер майже тиждень стрімив на Twitch без звуку

Відомий репер Snoop Dogg знову став героєм курйозної ситуації. Цього разу він кілька днів стрімив без звуку, а на повідомлення шанувальників ніяк не реагував.

Напевно, майже всі користувачі платформи Twitch знайомі з класичним жартом про мікрофон, який не працює. Зазвичай у такі моменти в чаті можна побачити просто неймовірну кількість повідомлень про те, що стрімера не чути. Щось схоже можна побачити й під час трансляцій відомого репера Snoop Dogg, щоправда, його дійсно не чути.

Не пропустіть Коли мрієш зніматися в кіно: гравці в Call of Duty: Warzone, які стали героями курйозних відео

Варто розпочати з того, що Snoop Dogg вже тривалий час стрімить на платформі Twitch (445 тисяч фоловерів). За цей час він вже неодноразово ставав героєм різноманітних курйозних ситуацій. Наприклад, кілька місяців тому репер назвав один зі своїх стрімів "Sit back, relax and chill", але вже через 15 хвилин показав класичний приклад "rage quit". Найцікавіше, що він забув завершити трансляцію, а повернувся лише через сім годин.

Цього разу Snoop Dogg потрапив у схожу кумедну ситуацію. Річ у тім, що він вже майже тиждень стрімить без звуку, хоча періодично виконавець щось розповідає глядачам чи емоційно реагує на різноманітні ситуації з гри Madden NFL. Зрозуміло, що користувачі одразу ж спробували донести це до стрімера, щоправда, у його чаті можна спілкуватися лише смайлами. Останнє не зупинило глядачів, які оперативно створили достатньо просту комбінацію з кількох емодзі: "мікрофон" та "ні".

Щоправда, Snoop Dogg не зміг розібрати це послання, хоча, можливо, він просто взагалі не дивиться у чат. Далі шанувальники спробували "достукатися" до відомого виконавця через різноманітні соцмережі. Напевно, останнє дійсно спрацювало, бо на одній з трансляцій з'явився невідомий чоловік, який оперативно розв'язав цю проблему зі звуком. Здається, репер просто випадково його вимкнув на своїх стрімах. Наостанок варто відзначити, що навіть без звуку трансляції Snoop Dogg збирали чимало переглядів (до 60 тисяч).

Популярний кліп з такої трансляції – відео