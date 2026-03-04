Sony змінює стратегію: частина ексклюзивів PlayStation 5 більше не вийде на ПК

Sony переглянула підхід до випуску своїх ігор на ПК. Деякі нові ексклюзиви PlayStation 5, зокрема Ghost of Yotei та Saros, більше не планують переносити на комп'ютери. Компанія вирішила змінити стратегію після аналізу результатів останніх релізів.

Журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр повідомив нові деталі про те, як Sony Interactive Entertainment переглядає свою політику щодо портів ігор PlayStation на персональні комп'ютери. За його даними, компанія відмовилася від планів випускати на ПК деякі майбутні проєкти внутрішніх студій.

Чому Sony вирішила змінити підхід до випуску ігор на ПК?

Йдеться насамперед про Ghost of Yotei – новий екшен із відкритим світом, а також Saros, який позиціюється як роглайк-бойовик. Спочатку ці ігри, як і інші проєкти внутрішніх студій Sony, розглядалися для подальшого релізу на ПК.

Однак за останні кілька тижнів, за словами джерел Шраєра, компанія змінила рішення і вирішила залишити їх ексклюзивами PlayStation 5.

При цьому Sony не збирається повністю відмовлятися від випуску ігор на комп'ютерах. Згідно з інформацією Bloomberg, портування продовжиться для двох категорій проєктів.

– це мультиплеєрні ігри, серед яких згадуються Marathon та Marvel Tokon. Друга – однокористувацькі проєкти від сторонніх студій, наприклад Death Stranding 2: On the Beach та Kena: Scars of Kosmora.

Причиною зміни стратегії називають кілька факторів.

, деякі останні релізи Sony на ПК не продемонстрували очікуваних результатів. По-друге, у компанії занепокоєні тим, що занадто швидкий або масовий перенос великих ексклюзивів на іншу платформу може послабити бренд PlayStation і зменшити мотивацію купувати консолі.

Чому це взагалі відбувалося?

Варто нагадати, що Sony почала активно переносити свої ігри на ПК лише у 2020 році. Тоді компанія вирішила розширити аудиторію, випускаючи комп'ютерні версії через кілька років після консольного релізу. Завдяки цій стратегії гравці на ПК отримали доступ до низки популярних франшиз, серед яких The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Horizon та God of War.

Однак тепер, судячи з нових даних, Sony намагається знайти баланс між розширенням аудиторії та збереженням цінності власної екосистеми. Саме тому частина великих ігор внутрішніх студій може так і залишитися прив'язаною до PlayStation.