Спеціально для російських геймерів: польські розробники підняли ціну на гру Book of Demons

Розробники відеогри Book of Demons підняли ціну на свій проєкт. Зробили це вони для того, щоб російські геймери нарешті звернули увагу на ситуацію в Україні.

Увесь цивілізований світ продовжує вводити санкції проти Росії та показує, де її місце в ньому. Цього разу показати своє ставлення до країни-агресора вирішили й польські розробники зі студії Thing Trunk.

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Розробники Book of Demons підтримали українців

На своїй офіційній сторінці в крамниці Steam вони опублікували повідомлення, в якому йдеться про те, що вони повністю підтримують Україну в цей темний час. Представники студії зазначили, що зараз активно допомагають перевозити наших біженців. Щоправда, вони розуміють, що цього замало.

Саме тому розробники вирішили передати всі свої прибутки, які вони отримають за цей тиждень, у фонди, які займаються допомогою українським біженцям. Також вони вирішили, що потрібно спробувати достукатися до російських геймерів.

Відеогра Book of Demons / Фото з крамниці Steam

Як змінилася ціна на Book of Demons

Для цього розробники підняли ціну на свою відеогру Book of Demons в російському регіоні. Тепер вона коштує 6666 рублів, хоча раніше її можна було придбати за 549 рублів. Мотивують вони це тим, що подібний крок має допомогти російським гравцям звернути увагу на війну, яка зараз відбувається на території нашої країни.

Щоправда, останні відреагували досить передбачувано – вони вирішили разом обвалити рейтинг Book of Demons. Згідно з офіційною статистикою, за останній час ця відеогра отримала лише 9% позитивних відгуків (понад 500 рецензій). Хоча загальний рейтинг гри (за весь час) ще досі досить непоганий – 85% (майже 9 тисяч рецензій).

Відеогра Book of Demons / Фото з крамниці Steam

Що пишуть російські геймери

У своїх відгуках такі гравці пишуть про русофобію, невинність звичайний людей, неправильну та вибіркову позицію розробників, подвійні стандарти, а також заводять свою класичну мантру про те, що відеоігри поза політикою (як і все в них). Найголовніше в цій ситуації те, що майже ніхто з них не згадує про те, що громадяни їхньої країни зараз вбивають мирних людей в Україні.

Додамо, що росіянам не варто скаржитися на подібне підвищення цін, бо вже в найближчому майбутньому вони будуть платити такі суми за всі відеоігри. Звісно, якщо їхня влада раніше не закриє всі ці "шкідливі" сервіси та крамниці.

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