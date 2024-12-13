На The Game Awards 2024, Hazelight Studios – команда, що створила такі хіти, як It Takes Two та A Way Out – офіційно представила свою нову кооперативну пригоду, Split Fiction.

За словами керівника студії Джозефа Фареса, гра, видана Electronic Arts, обіцяє динамічний, сюжетний ігровий процес без лутбоксів, мікротранзакцій та "непотрібної нісенітниці", повідомляє 24 Канал.

А тим часом Анонсовано нову частину однієї з кращих ігор в жанрі виживання – в ній буде кооперативний режим

Про що гра?

Split Fiction розповідає про двох письменників, Міо та Зою, які опиняються у пастці власних історій після підключення до таємничої машини, призначеної для викрадення їхніх ідей. Щоб врятуватися зі своїми спогадами, дует повинен співпрацювати, відточувати унікальні навички та прокладати свій шлях через постійно мінливі науково-фантастичні та фентезійні світи.

Ви щойно приручили милого дракона, а тепер боретеся з кіберніндзя, тікаєте від жахливих тролів або ухиляєтеся від ховеркарів, кинутих у вас паркувальним роботом,

– так про гру розповідає команда.

Дебютний трейлер показали в рамках The Game Awards 2024. У відео представлені ключові моменти сюжету гри, високоінтенсивний екшен та коментарі від Джозефа Фареса, який наголошує, що Split Fiction стане "найепічнішою кооперативною пригодою" від Hazelight.

Трейлер Split Fiction – дивіться відео:

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Коли вийде Split Fiction

Реліз гри заплановано на 6 березня 2025 року, повідомляє інсайдер billbil-kun. Вона буде доступна на PC (через Steam, Epic Games Store та EA App), а також на PlayStation 5 та Xbox Series X/S консолях. Відповідно до кооперативної філософії Hazelight, двом гравцям знадобиться лише одна копія гри, щоб приєднатися до пригоди разом.