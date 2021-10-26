Справжній пацифіст: гравець у New World досяг максимального рівня в незвичайний спосіб

Гравець у популярну гру New World для досягнення максимального рівня використав цікавий метод. Він вирішив відігрувати за персонажа, який не використовує зброю.

Ми вже неодноразово розповідали про шанувальників багатокористувацьких ігор, які вигадували божевільні методи для прокачування своїх ігрових персонажів. Чимось подібним відзначився й шанувальник відеогри New World з нікнеймом Iiventilde.

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Отже, цей користувач вирішив, щоб спробує взяти максимальний рівень альтернативним методом. Він захотів відігрувати за пацифіста, тобто персонажа, який не використовує зброю та нікого не вбиває. Виявляється, що у відеогрі New World це можна зробити без проблем, щоправда, на такий спосіб прокачування потрібно витратити чимало часу. Головний герой відзначив, що на прокачку персонажа з іменем No Kill він витратив 112 годин.

Користувач Iiventilde написав, що для цього він добував руду, рубав дерева, збирав рослини, ловив рибу, а також виконував квести, які можна пройти без використання зброї. Згідно з його скриншотами, персонаж No Kill жодного разу так й не використав зброю, щоправда, він став справжнім майстром в інших сферах. Варто додати, що головний герой зміг прокачати йому одразу кілька професій на максимум.

Характеристики No Kil / Фото Reddit Iiventilde

Цікаво, що Iiventilde планує й надалі грати за персонажа-пацифіста, а в майбутньому він навіть планує створити групу однодумців. Наостанок варто відзначити, що користувачам платформи Reddit його історія дуже сподобалася, а загалом цей пост зібрав майже дев'ятсот вподобань та понад 280 коментарів. Геймери жартують, що цей челендж не можна зараховувати, бо Iiventilde вбивав рибу під час риболовлі.

Який вигляд має No Kill / Фото Reddit Iiventilde