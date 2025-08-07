Творці горора System Shock 2 розповіли до абсурдного кумедну історію про процес розробки проєкту та те як зображення з колоноскопії одного з членів команди стало частиною гри.

Шанувальники культового горора будуть здивовані дізнавшись чим насправді є одна з текстур в грі, інформує 24 Канал з посиланням на подкаст Deep Dive.

Колоноскопія стала "гарною" текстурою?

Процес створення відеоігор часто штовхає розробників на дивні експерименти. До прикладу один з головних сюжетних поворотів Clair Obscur: Expedition 33 спершу виник як жарт, але творці System Shock 2 перевершили цю історію та справді шокували геймерів.

Зокрема, зробив це колишній художник Irrational Games Нейт Веллс, який пригадав часи розробки оригінальної гри 1999 року та розповів, як були створені славнозвісні "сфінктерні двері".

Ті самі легендарні двері / Фото Irrational Games

Щоб створити гротескну, органічну естетику інопланетного середовища System Shock 2, Веллс шукав натхнення у справжніх медичних світлинах.

Я шукав якісь мерзенні біологічні зображення, на кшталт ендоскопії. І тут продюсер Looking Glass Джош Рендалл підійшов до мене і сказав, що має відео його колоноскопії,

– пригадує розробник.

Веллс помістив один зі стоп-кадрів процедури у Photoshop та використав як базову текстуру для вже згаданих "м'ясистих дверей".

Там багато змін, але якщо ви подивитеся на ці двері… ви зрештою побачите товсту кишку аудіогенія Джоша Рендалла,

– жартує Веллс.

Ця чудернацька історія ще раз підтверджує, що System Shock 2 не дарма ввійшла в історію як одна з кращих науково-фантастичних відеоігор в жанрі горору.