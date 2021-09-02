Спробував показати максимум: блогер запустив TES IV: Oblivion з модами на GeForce RTX 3090

Блогер запустив відеогру TES IV: Oblivion у 4K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090. А також він використав понад 200 різноманітних модифікацій для її осучаснення.

Реліз відеогри The Elder Scrolls IV: Oblivion відбувся ще в березні 2006 року, а тому зрозуміло, що графічна складова цього проєкту вже серйозно застаріла. Щоправда, в мережі знайшовся ентузіаст, який захотів осучаснити цю відеогру.

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За таку непросту роботу вирішив взятися автор ютуб-каналу Digital Dreams, який спеціалізується на демонстрації найкрасивіших відеоігор. Цього разу він запустив гру TES IV: Oblivion з роздільною здатністю 4K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090, а також виставив максимально можливі налаштування графіки. На цьому блогер зупинятися не став, бо вирішив відвідати ще й спеціальні сайти з модами для цієї відеогри.

Ентузіаст відзначив, що у своїй роботі використав готову збірку модифікацій з назвою "Bevilex". До її складу входить понад 200 різноманітних модів, які оновлюють текстури та моделі, покращують погодні ефекти, а також додають нові звуки. Не забув блогер і про трасування променів, а загалом реалізувати подібний ефект він зміг за допомогою власного пресету з назвою "ReShade Beyond all limits".

Користувачам мережі така робота з осучаснення гри TES IV: Oblivion дуже сподобалася, а відповідний запис вже зібрав понад 65 тисяч переглядів. Геймери сходяться на думці, що блогер зміг досягти своєї цілі. Щоправда, навряд чи в цьому випадку можна говорити про реалізм, можливо, це вже максимум цієї відеогри. Наостанок варто відзначити, що в описі до цього відео є вся інформація про використані моди, а також посилання для їх завантаження.

Відеогра The Elder Scrolls IV: Oblivion з модифікаціями на відеокарті GeForce RTX 3090: відео