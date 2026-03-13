STALKER 2 потрапила до списку номінантів BAFTA Games Awards

Відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, створена українською студією GSC Game World, опинилася серед номінантів престижної премії BAFTA Games Awards. Проєкт представлений у категорії, що відзначає ігри з особливим суспільним і культурним впливом.

Британська академія кіно і телебачення оприлюднила перелік претендентів на цьогорічні нагороди BAFTA Games Awards на сайті організації. Українська S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля увійшла до категорії Game Beyond Entertainment – відзнаки для ігор, які виходять за межі звичайної розваги та підіймають важливі теми або мають помітний культурний вплив.

У цій номінації проєкту доведеться конкурувати з кількома гучними релізами:

The Alters,

And Roger,

Citizen Sleeper 2: Starward Vector,

Consume Me,

Despelote.

Серед усіх учасників цьогорічного відбору найбільшу кількість номінацій отримала французька Clair Obscur: Expedition 33 – її відзначили одразу у дванадцяти категоріях. За нею йдуть Dispatch із дев'ятьма номінаціями, Ghost of Yōtei з вісьмома та Death Stranding 2: On the Beach, яка претендує на сім нагород.

У головній категорії "Найкраща гра" за перемогу змагатимуться Arc Raiders, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Ghost of Yōtei та Indiana Jines and the Great Circle.

BAFTA Games Awards – одна з найпрестижніших премій у відеоігровій індустрії. Вона виникла після поділу інтерактивної нагороди BAFTA Interactive Entertainment Awards, що вручалася з 1998 по 2003 рік. Вперше окрема церемонія для ігор відбулася 25 лютого 2004-го. Цьогоріч лауреатів оголосять 17 квітня.

Серія S.T.A.L.K.E.R. відома шутерами від першої особи з подіями у Чорнобильській зоні відчуження, де після катастрофічних викидів радіації з'явилися аномалії. "Серце Чорнобиля" стало четвертою частиною франшизи та першою, що вийшла також на консолях. Раніше гру назвали найочікуванішим релізом 2024 року на шоу PC Gaming Show.

За словами розробників, проходження основної кампанії займає близько 40 годин, а сюжет передбачає чотири різні фінали. Гра доступна на ПК, а також на консолях Xbox і PlayStation.