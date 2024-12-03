У STALKER 2: Серце Чорнобиля помітили відоме авто з Гаррі Поттера – цікаве фото

Уважні гравці STALKER 2: Серце Чорнобиля знайшли на просторах Зони неочікуване посилання на магічний всесвіт Гаррі Поттера – летюче авто та відоме дерево.

Зона продовжує дивувати сталкерів своїми секретами й після "великодки" з Call of Duty, геймери знайшли у грі GSC Game World посилання на культовий всесвіт Гаррі Поттера, інформує 24 Канал.

До теми У STALKER 2: Heart of Chornobyl знайшли цікаву великодку на легендарний момент з Call of Duty

Ще одне цікаве посилання у STALKER 2

У "Гаррі Поттер і таємна кімната" відомий чаклун та його друг Рон Візлі добираються до Гоґвортсу на блакитному летючому авто.

Їхнє приземлення у школі магії важко назвати вдалим, оскільки вони потрапляють у віти живого агресивного дерева – Войовничої верби.

Це блискуче обіграли розробники STALKER 2, додавши у Зону напрочуд схожу рослину з застряглим у ній автомобілем, що є безсумнівним реверансом до легендарної історії про "хлопчика, який вижив".

Верба та машина в грі / Скриншот з X @Kleanisklean

Це далеко не перша й точно не остання "великодка", якою геймерів здивує STALKER 2: Heart of Chornobyl.