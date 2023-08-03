Шанувальникам приготуватися: творці STALKER 2 підтвердили приємні чутки про гру

Українська студія GSC Game World офіційно підтвердила чутки про те, що довгоочікуваний шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl буде представлений на виставці gamescom 2023. Це може бути відправною точкою до релізу гри.

Відвідувачі івенту зможуть ознайомитися з демоверсією гри на стенді Xbox. Як запевнила Microsoft, він буде наймасштабнішим в історії gamescom.

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Представлення гри STALKER 2

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 вирішили додатково підігріти інтерес публіки до своєї гри. У твітер-акаунті S.T.A.L.K.E.R. вони опублікували новий постер гри із зображенням знаменитого Колеса огляду в місті Прип'яті, сталкерів і написом "Побачимося на gamescom".

Шанувальники гри сподіваються, що показ на виставці S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стане відправною точкою до завершення розробки шутера і на шоу, нарешті, прозвучить дата його релізу.

До слова, gamescom триватиме з 23 до 27 серпня. Раніше студія GSC Game World запевняла, що другий STALKER вийде вже до кінця 2023 року. Втім, конкретна дата релізу гри досі невідома.