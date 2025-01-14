Гравець STALKER 2 зробив пародію на львівських рієлторів та завірусився у TikTok

Гравець STALKER 2: Серце Чорнобиля створив гумористичний ролик в якому спародіював показ квартири від рієлторів. Відео вийшло напрочуд кумедним та швидко завірусилося в соцмережах.

Зона у STALKER 2 вийшла настільки чудовим і атмосферним місцем, що деяким геймерам дійсно хочеться залишитися в ній "жити", до того ж в грі від GSC Game World вже з'явилися власні рієлтори, а точніше пародія на них, інформує 24 Канал.

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Вийшло занадто реалістично

Користувач TikTok під ніком @vasyl.bhd поділився коротким роликом, в якому спародіював відомі відео рієлторів, де ті показують помешкання, часто явно прикрашаючи деталі та замовчуючи їх недоліки.

Щоправда, як відеоряд для такого "показу" геймер використав одну з локацій STALKER 2 і влучив з цим прямісінько в яблучко.

Пародія на рієлторів у STALKER 2 – дивіться відео

Віртуальна демонстрація "чотирьох кімнатної квартири на Левандівці" вийшла настільки вдалою сатирою, що одразу завірусилася в TikTok, набравши понад 100 тисяч переглядів за три дні.

Жив там, сусіди постійно щось про Моноліт кажуть,

– жартують геймери в коментарях.

Ролик вже вийшов далеко за межі TikTok та пішов "гуляти" іншими соцмережами, звеселяючи людей та попутно популяризуючи й без того хітову відеогру.