Гравець Starfield зробив кумедне відкриття про дощ у грі: цікаве фото

Шанувальник найновішого творіння студії Bethesda – космічної RPG Starfield, завдяки фоторежиму зробив кумедне відкриття щодо того як у грі працює дощ. Подробиці – у матеріалі.

У Starfield гравцю пропонують понад 1000 планет до дослідження, однак не лише на них геймерів чекають цікаві відкриття.

Цікаво Почуєте вперше: альтернативні назви відомих відеоігор

Starfield сповнений дивних і чудових елементів, деякі з них створені розробниками навмисно, а інші продовжують давню традицію ігор Bethesda, де навіть баги можуть неабияк розвеселити та увійти в історію індустрії.

Користувач Reddit thelastfastbender опублікував свою знахідку, а саме те, як розробники вирішили реалізувати дощ у грі.

Виявилося, що він оточує лише дуже маленьку ділянку в безпосередній близькості від гравця.

Як працює дощ у Starfield / Фото з Reddit

Один з коментаторів посту ідеально узагальнив філософію гейм дизайну: "Навіщо відображати багато дощу, коли трішки дощу працює нормально?".

Знайшлися у коментарях й інші розробники, яких теж зацікавило таке рішення, вони класифікували його як баг і пояснили, що в Bethesda, ймовірно, хотіли, щоб дощ був прив'язаний до камери, але випадково прив'язали її до моделі персонажа, що і викликало такий чудернацький ефект.