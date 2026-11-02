Гравці Star Trek Online вшанували пам'ять Патріка Стюарта прямо в грі

Гравці Star Trek Online зібралися в грі, щоб вшанувати пам'ять Патріка Стюарта. Після повідомлення 29 жовтня про смерть актора на 87-му році життя вони влаштували церемонію прощання.

Як гравці прощалися з актором?

Акції розпочалися невдовзі після того, як оголосили про смерть Стюарта у віці 86 років. Гравці зібралися біля Земного космодоку, в Академії Зоряного флоту та на Qo'noS, батьківщині клінгонів, щоб віддати йому шану, пише Dexerto.

Біля Земного космодоку шикувалися від 40 до 50 кораблів класу "Галактика". Це той самий клас, до якого належить "Ентерпрайз-D" капітана Пікара. Гравці назвали шеренгу почесною вартою, а потім запустили феєрверки.

В Академії Зоряного флоту гравці піднімали смолоскипи, а натовп зростав упродовж усього вечора.

Акції помітно оживили 16-річну MMO. Тієї ночі онлайн налічував близько 2 тисяч гравців, тоді як зазвичай у грі буває приблизно 1,2 тисячі.

Офіційний акаунт гри теж віддав шану акторові.

В епоху, коли ніхто не був певен, чи є в Star Trek майбутнє, ваша теплота й стійкість дали нам надію,

– йдеться в дописі.

Стюарта там назвали "лицарем у найправдивішому розумінні цього слова".

Чого тепер просять фанати?

Багато гравців хочуть чогось більш тривалого. Популярний допис на Reddit у спільноті r/sto закликає студію Cryptic Studios відтворити в грі Шато Пікар, родинний виноградник капітана у Франції. За задумом авторів допису, це має бути місце, де "гравці з усіх фракцій можуть зібратися, згадати його й віддати йому шану".

Інші пропонують поставити статую Пікара в Академії Зоряного флоту й додати пам'ятну табличку.

Гра вже так робила. Після смерті Леонарда Німоя у 2015 році в Star Trek Online з'явилися статуї Спока та пам'ятні таблички.

Cryptic Studios поки що не відповіла на ці прохання.