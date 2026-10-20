Нова Star Wars Battlefront у розробці

Disney нібито хоче повернути Star Wars Battlefront і веде перемовини зі студіями щодо третьої частини. Сиквела чекали майже десять років.

Які студії можуть взятися за гру

За чутками, Lucasfilm розіслала запити, щоб з'ясувати, хто здатен взяти на себе проєкт. У результаті в грі залишилися два претенденти: EA DICE і Bungie, пише Insider Gaming. Інформацію першим оприлюднив журналіст Джефф Граб у шоу Game Mess Mornings. За даними джерела, чутки походять від видання Electronic Games Monthly.

Для EA DICE це було б продовженням співпраці, у межах якої студія випустила дві останні частини серії у 2015 і 2017 роках. DICE також розробляла ігри Battlefield.

Bungie стала б несподіванкою для багатьох. Понад десять років студія працює здебільшого над Destiny та Marathon, а ще раніше відповідала за серію Halo. Останніми роками компанія переживає непрості часи: власник студії, Sony, провів масові звільнення.

Чому Disney раптом згадала про Battlefront

Ні Lucasfilm, ні EA, ні Bungie ці чутки не коментували. Якщо перемовини справді тривають, вони, найімовірніше, на ранній стадії, і реальної роботи над грою ще немає. Тож якщо Battlefront 3 справді вийде, чекати на неї доведеться щонайменше кілька років.

Причини інтересу Disney джерела лише припускають. Інтерес могли викликати успіхи Star Wars: Zero Company і Star Wars: Galactic Racer, які вже змінюють підхід до майбутніх ігор за всесвітом. Ще один можливий чинник – відданість фанів. Торік Star Wars Battlefront 2 знову побила рекорд за піковим онлайном у Steam, хоча з виходу гри минуло майже десять років. Попри суперечливий старт, любов до цієї космічної "стрілялки" не згасає.

Що кажуть гравці

Вибір студії сильно вплине на вигляд нової гри. Фанати вже обговорюють обидва варіанти. Частина з них звертає увагу на те, що Bungie має свіжіший досвід зі Star Wars завдяки доповненню для Destiny 2. Крім того, гравці вважають, що ця студія могла б працювати з меншим контролем з боку EA, а саме його багато хто називає головною причиною провалу Battlefront 2.