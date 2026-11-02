У Star Wars Jedi: Survivor знайшли нову великодку, яку не помічали 4 роки. Її виявили лише за кілька годин після того, як про неї згадав розробник із Respawn.

Що знайшли?

Минуло понад три роки відтоді, як Кел Кестіс востаннє з'являвся на екранах у Star Wars Jedi: Survivor. Гра зробила ставку на натяки, секрети та великодки, які вшановують і самі "Зоряні війни", і серію Jedi. Серед них були і повернення пончо Кела, яке полюбили завдяки мемам, і камео персонажів з оригінальної трилогії, пише The Gamer.

Попри це, одна великодка весь цей час уникала гравців. Розробник Respawn Джордан ДеВріс якийсь час тому закликав спільноту знайти те, що має бути останньою великодкою гри. Підказок він дав небагато: вона пов'язана з інтерфейсом Survivor, а щоб її побачити, потрібно зробити щось конкретне в одному з меню.

Раніше того дня ДеВріс відповів на коментар із питанням про великодку й підтвердив, що її досі не знайшли. Це, схоже, підштовхнуло користувача Twitter на ім'я towerbunga. Лише за кілька годин він показав відео з рішенням, яке виявилося досить очевидним.

Щоб побачити великодку, потрібно зайти в дерево навичок Кела через медитацію й ввести знаменитий Konami code. Після цього на задньому плані з'являється величезна голограма Оггдо Богдо, який з'їдає зруйновану планету. Цей персонаж відомий як нічний жах багатьох гравців.

Як знайти останню великодку гри: дивіться відео

Чому її не знайшли раніше?

Судячи з усього, ніхто не здогадався про рішення, інакше великодку знайшли б значно раніше й писали б про неї в інтернеті. Потреба зайти в конкретне меню справді ускладнювала пошуки. Однак Konami code є найвідомішим чит-кодом в історії відеоігор, тож дивно, що ніхто не натрапив на нього швидше.