Розробник опублікував системні вимоги гри Star Wars Jedi: Survivor
Джерело:Electronic Arts
Компанія EA розкрила список мінімальних і рекомендованих системних вимог, необхідних для гри в ПК-версію Star Wars Jedi: Survivor. Реліз гри запланований вже на 28 квітня 2023 року.
Загалом системні вимоги не надто високі, але необхідність 155 гігабайтів вільного місця може стати проблемою для частини геймерів.
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Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor є повним продовженням Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 року, дія якої розгортається через п'ять років після подій оригінальної гри.
Геймери, які грають у Star Wars Jedi: Survivor на PS5 або Xbox Series X, зможуть вибирати між режимами якості та продуктивності, один з яких спрямований на кращу графіку, а інший – пропонує вищу частоту кадрів.
Розробник також опублікував системні вимоги для Star Wars Jedi: Survivor на ПК, підтверджуючи апаратні характеристики, необхідні користувачам для гри.
Системні вимоги
Мінімальні
- операційна система: 64-бітна Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-7700 або Ryzen 5 1400;
- оперативна пам'ять: 8 Гб;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 580;
- DirectX 12;
- місце на накопичувачі: 155 Гб на SSD.
Рекомендовані
- операційна система: 64-бітна Windows 10;
- процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X;
- оперативна пам'ять: 16 Гб;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 6700 XT;
- DirectX 12;
- місце на накопичувачі: 155 Гб на SSD.