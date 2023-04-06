Розробник опублікував системні вимоги гри Star Wars Jedi: Survivor

Компанія EA розкрила список мінімальних і рекомендованих системних вимог, необхідних для гри в ПК-версію Star Wars Jedi: Survivor. Реліз гри запланований вже на 28 квітня 2023 року.

Загалом системні вимоги не надто високі, але необхідність 155 гігабайтів вільного місця може стати проблемою для частини геймерів.

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Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor є повним продовженням Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 року, дія якої розгортається через п'ять років після подій оригінальної гри.

Геймери, які грають у Star Wars Jedi: Survivor на PS5 або Xbox Series X, зможуть вибирати між режимами якості та продуктивності, один з яких спрямований на кращу графіку, а інший – пропонує вищу частоту кадрів.

Розробник також опублікував системні вимоги для Star Wars Jedi: Survivor на ПК, підтверджуючи апаратні характеристики, необхідні користувачам для гри.

Системні вимоги

Мінімальні

операційна система : 64-бітна Windows 10;

: 64-бітна Windows 10; процесор : Intel Core i7-7700 або Ryzen 5 1400;

: Intel Core i7-7700 або Ryzen 5 1400; оперативна пам'ять : 8 Гб;

: 8 Гб; відеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 580;

: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 580; DirectX 12;

місце на накопичувачі: 155 Гб на SSD.

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