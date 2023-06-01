Розробник Stardew Valley анонсував нововведення, якого фанати гри чекали роками

Творець Stardew Valley Ерік Барон, відомий як ConcernedApe, здається, анонсував оновлення, якого геймери чекали довгими роками. Детальніше – у матеріалі.

Stardew Valley – це одна з тих відеоігор, в яку геймери можуть грати практично нескінченно, тож розробники теж не можуть залишити проєкт без оновлень.

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Творець інді-хіта Ерік Барон опублікував коротесенький тизер на своїй сторінці у твітері. Всього два слова, які змусили фанів гри шаленіти: "Iridium scythe" (іридієва коса).

Відповіді на твіт розробника були напрочуд кумедними.

Щойно подзвонив моїм батькам, в сльозах, щоб повідомити їм цю новину, – відповів один фанат.

Якщо ви не в курсі, іридій – це тип матеріалу, який можна отримати в Stardew Valley та зробити з нього апгрейд усіх інструментів, окрім коси, що створювало справжнє пекло для перфекціоністів.

Геймери просили про появу можливості виготовити іридієву косу напрочуд довгий час – принаймні шість років, судячи з найстаріших обговорень на форумі, які оживали у різних іпостасях майже щороку.

Можна лише здогадуватися, коли ж у грі нарешті з'явиться цей легендарний предмет, але шанувальники сподіваються на оновлення 1.6, що було анонсовано нещодавно.