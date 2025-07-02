У Stardew Valley створили портрет творця гри – результат вражає

Віддані шанувальники симулятора ферми Stardew Valley потратили 20 годин аби створити у грі портрет її творця – Еріка Бароне. Результат приголомшив ігрову спільноту.

Креативні фанати Stardew Valley знайшли фантастичний спосіб віддати шану розробнику ConcernedApe, створивши його портрет у грі, повідомляє 24 Канал.

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Дивовижний піксель-арт

Користувачі Reddit під ніком Stillow вирішили запросити творця Stardew Еріка Барона, який нещодавно розповів яких героїв гри він хотів би побачити у Fortnite, на свою віртуальну ферму, щоправда, у вельми оригінальний спосіб.

Геймери створили приголомшливий портрет розробника, створений з незліченної кількості матеріалів та предметів гри.

Весь процес зайняв "близько 20 годин" протягом двох днів. Stillow зазначили, що вони були "налаштовані завершити якомога швидше, оскільки рано зрозуміли, що це має потенціал".

Увесь трудомісткий процес помістився у 13 секунд дивовижного таймлапсу.

Процес створення портрета – дивіться відео

Також Stillow поділилися зображенням своєї "палітри", яку використовували в процесі роботи.

Унікальна палітра / Фото Stillow

Фантастична робота заслужила неабияке визнання та зібрала понад 61 тисячу вподобань на Reddit.