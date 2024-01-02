Для Stardew Valley анонсували велике нововведення: шанувальники гри в захваті

Розробник культового інді-хіта Stardew Valley, ConcernedApe натякнув на важливе нововведення, що з'явиться в грі з патчем 1.6 і шанувальники проєкту вже не можуть дочекатися. Подробиці – у матеріалі.

Ерік Барон, більш відомий як Concerned Ape продовжує дражнити шанувальників Stardew Valley натяками на новий контент, що з'явиться в довгоочікуваному Update 1.6.

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Один з найпопулярніших симуляторів ферми в історії відеоігор має величезну армію шанувальників, кожен з яких з нетерпінням очікує на велике оновлення 1.6, яке принесе в гру чимало цікавого контенту.

Розробник гри ConcernedApe поділився у соцмережі X цікавим скриншотом з майбутнього патчу де можна побачити персонажів Stardew Valley, які, схоже, захоплені святкуванням новорічного фестивалю – нової сезонної події, яка з'явиться в грі.

Перший погляд на новий фестиваль у Stardew Valley / Фото з X

Фестивалі в Stardew Valley є однією з найулюбленіших механік геймерів і протягом багатьох років вони очікували на появу гідного зимового свята, тож радісних коментарів під фото було дуже і дуже багато, залишилося дочекатися виходу патчу.