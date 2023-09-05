Starfield: чим можна розважитися в найбільшому місті гри
5 вересня 2023, 18:43Читать новость на русском
Джерело:Game Rant
Гра Starfield, повноцінний реліз якої відбудеться вже 6 вересня, подарує геймерам можливість подорожовути десятками планет через відкритий космос. Та крім космосу, гра пропонує гравцям і неймовірні міста, які також можна досліджувати.
Найбільшим з них є місто Нью-Атлантіс на планеті Джемісон. Це місто й справді є доволі великим і пропонує геймерам цілу низку розваг.
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Чим зайнятися в Нью-Атлантісі
- Відвідайте Viewport – це невеликий, але гостинний бар у районі Космопорту. Він є ідельним місцем відпочинку для туристів, що приїздять чи виїжджають з Нью-Атлантіса.
- Відвідайте Кентаврійський арсенал – це фантастичний магазин зброї, який може похвалитися списком найкращої зброї в грі.
- Придбайте апартаменти – на противагу від більшості планет Starfield, де неможливо жити без скафандра, Джемісон є дуже гостинним і гарним варіантом, щоб придбати тут власне житло.
- Відвідайте Сантум Юніверсум – це одна з ключових релігій в осілих системах Starfield, а її головна церква розташована саме в Нью-Атлантісі.
Нью-Атлантіс у грі Starfield: дивіться відео
- Відвідайте "Колодязь" – під утопічним поверхневим фасадом Нью-Атлантіса лежить таємний квартал, який розкриває невідповідність між місцевими мешканцями. Це підчерев'я є домом для деяких фракцій, як-от Управління торгівлі та Будинку Просвітлених.
- Приєднайтеся до Сполучених колоній – стати громадянином колоній не завжди привабливо з огляду на авторитаризм, який неможливо заховати за гарною архітектурою Нью-Атлантіса. Втім, це шанс приєднатися до найсильнішої фракції в усій грі.
- Приєднуйтесь до Constellation – це Гільдія космічних дослідників, група високоінтелектуальних і допитливих людей, мета яких – розкрити більш езотеричні таємниці Всесвіту.