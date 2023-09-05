Starfield: чим можна розважитися в найбільшому місті гри

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Гра Starfield, повноцінний реліз якої відбудеться вже 6 вересня, подарує геймерам можливість подорожовути десятками планет через відкритий космос. Та крім космосу, гра пропонує гравцям і неймовірні міста, які також можна досліджувати.