Розробники Starfield вшанували пам'ять померлого колеги, який доклався до гри

Провідний дизайнер майбутньої науково-фантастичної рольової гри Starfield від студії Bethesda Еміль Пальяруло згадав про свого колегу Феррета Бодуана. Останній був одним з дизайнерів гри, але помер минулого року.

Довгоочікуваний запуск гри Starfield запланований вже на 6 вересня 2023 року. Втім, старший ігровий дизайнер Феррет Бодуан вже не зможе цього побачити.

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Творці Starfield вшанували пам'ять колеги

Бодуан найбільш відомий своєю роботою провідного дизайнера квестів у Fallout 76. Та він був багаторічним ветераном індустрії після того, як почав свою роботу тестувальника якості в Activision ще в 1997 році.

Протягом десятиліть роботи розробником ігор Бодуан швидко зробив собі ім'я досвідченого дизайнера. Він брав участь у створенні низки ігор – від Neverwinter Nights 2, трьох ігор Dragon Age і навіть скасованої версії Fallout 3 від студії Black Isle. Зрештою Бодуена найняли в Bethesda, де він працював над Fallout 4, Fallout 76 і, звичайно, Starfield.

Еміль Пальяруло вирішив пригадати, яким Феррет Бодуан був у роботі. Вони удвох працювали над неігровими персонажами, квестами, сюжетними моментами. "Феррет просто палав… Він мав такий оптимізм, який змушував згадувати, як чудово бути дизайнером ігор", – розповів Пальяруло.

Він дуже хоче, щоб геймери зіграли в один з квестів, який він створив разом з Бодуаном. Втім, до виходу гри дизайнер не став розповідати про нього якихось деталей.