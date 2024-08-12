Відбувся Developer Deep Dive від розробників S․T․A․L․K․E․R․ 2

GSC Game World провели масштабну демонстрацію ігрового процесу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Захід транслювався на Twitch-каналі Xbox. Творці гри представили найповнішу інформацію про довгоочікуваний постапокаліптичний шутер.

Подія стала наймасштабнішим заходом перед релізом S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

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Глядачів побачили понад 30 хвилин свіжого контенту на Twitch-каналі Xbox, включаючи інтерв'ю з розробниками, кадри залаштунків, новий геймплей та проходження одного з квестів гри.

Якщо ви пропустили трансляцію онлайн, не біда. Адже її можна переглянути в записі.

Developer Deep Dive S․T․A․L․K․E․R․ 2: дивитися відео