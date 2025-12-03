Ігри зі Steam можуть стати доступними на смартфонах і планшетах – як це працюватиме

Компанія Valve активно інвестує в розробку програмного забезпечення, яке дозволить запускати ігри, створені для настільних ПК, на мобільних пристроях з архітектурою Arm. Це відкриває перспективу появи бібліотеки Steam на смартфонах, планшетах та інших ґаджетах без необхідності використовувати хмарний стрімінг.

Нещодавній анонс нових апаратних продуктів від Valve, зокрема міні-ПК Steam Machine та гарнітури віртуальної реальності Steam Frame, пролив світло на довгострокову стратегію компанії. Хоча конкретні плани на віддалене майбутнє ще формуються, випуск Steam Frame може стати ключовим етапом у поширенні платформи Steam на широкий спектр мобільних пристроїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechSpot.

Чи зможуть Windows-ігри повноцінно працювати на мобільних процесорах?

Представники Valve підтвердили, що компанія вже кілька років фінансує створення емуляторів. Їхня мета – забезпечити сумісність ігор, написаних для традиційної архітектури x86 (стандартні комп'ютери), з процесорами Arm, які використовуються у більшості сучасних телефонів і планшетів.

Результатом цієї роботи має стати стабільний запуск ігор для Windows на Android та інших платформах без потреби розробляти спеціальні портовані версії.

Вже зараз існують технічні рішення, такі як GameHub, що реалізують подібні можливості. Ключову роль у цьому процесі відіграє емулятор Fex, який дозволяє запускати комп'ютерні ігри на мобільних ґаджетах.

Сама Valve використовує Fex у своїй новій гарнітурі Steam Frame, яка побудована на базі мобільного процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Цікаво, що Valve була головним спонсором розробки Fex протягом майже десяти років, хоча це не афішувалося. Компанія почала залучати фахівців для роботи над емуляцією Windows-ігор на Linux та Arm ще у 2016 – 2017 роках. На той момент у Valve ще не було готового продукту, але, як з’ясувалося, розробка Steam Frame стартувала ще у 2018 році – до виходу попередньої гарнітури Steam Index.

Керівництво розуміло, що чипи Arm стануть домінуючим компонентом у певних цінових сегментах гаджетів, де важлива енергоефективність. Також у компанії усвідомлювали, що створення якісних інструментів емуляції – це тривалий процес, який може зайняти близько 10 років.

Провідний розробник Fex Райан Хоудек, хоч і не є штатним працівником Valve, отримує від компанії фінансування, що дозволяє йому зосередитися виключно на цьому проекті.

Вплив цих розробок може вийти за межі екосистеми Steam Frame. Хоча Valve заявляє про відсутність планів на інші Arm-пристрої на цей час, сторонні виробники вже цікавляться можливостями SteamOS.

Емулятор Fex потенційно здатен забезпечити сумісність ігор на ноутбуках з Windows на базі процесорів Qualcomm, а також на майбутніх комп'ютерах під управлінням Android.

Окрім того, фірмовий інструмент Proton вже вміє запускати Android-застосунки в SteamOS, що полегшить перенесення ігор з мобільних платформ у середовище Steam.

Це працюватиме і навпаки

Valve також активно працює над створенням нового шару сумісності під назвою Lepton. Цей програмний інструмент покликаний забезпечити роботу Android-застосунків та ігор на операційній системі SteamOS.

За аналогією з Proton, який дозволяє запускати Windows-ігри на Linux, Lepton має інтегрувати мобільну екосистему у пристрої Valve, такі як Steam Deck та майбутні гарнітури віртуальної реальності, розповідає The Verge.

На відміну від традиційних емуляторів, які часто вимагають значних ресурсів системи, Lepton, ймовірно, використовуватиме технології контейнеризації (подібно до Waydroid). Це дозволить запускати Android-систему ізольовано, але з мінімальними втратами продуктивності, використовуючи спільне ядро Linux.

Для користувача це означатиме можливість встановлювати мобільні ігри, соціальні мережі чи стрімінгові сервіси прямо в інтерфейс Steam без складних налаштувань стороннього софту.