У Steam назавжди дарують один із найкращих квестів в історії

Steam запустив щедру акцію Free-to-Keep, у межах якої гравці можуть назавжди поповнити свою колекцію відомою пригодницькою грою від Daedalic Entertainment.

Магазин Valve пропонує користувачам додати до своєї бібліотеки культову пригодницьку гру від німецьких розробників абсолютно безплатно, інформує 24 Канал.

Вигідна пропозиція у Steam

6 серпня 2012 року вийшла відеогра Deponia, яку зараз вважають справжньою класикою жанру point-and-click квестів.

Проєкт розповідає історію Руфуса – самовпевненого та дещо безглуздого винахідника, який мешкає на планеті, що перетворилася на гігантський смітник. Його єдина мета – втекти до небесного міста Елізіум, де живе еліта.

Сюжет отримує несподіваний поворот, коли з неба на купу сміття падає прекрасна дівчина на ім'я Ґоал. Руфус вирішує допомогти їй повернутися додому, сподіваючись використати цю ситуацію для власного порятунку, проте згодом його цинічний план перетворюється на справжню боротьбу за долю планети.

Ця історія про кохання, втрату та тотальну комедію – чудово побудований рай для любителів жанру point-and-click,

– заявили в огляді видання Gamespot.

Трейлер гри: дивіться відео

Чому варто зіграти в Deponia?

Розробників зі студії Daedalic Entertainment іноді називають "німецькими LucasArts" за їхнє вміння створювати яскраві світи з неповторним гумором.

Deponia є яскравим проявим цього твердження, адже пропонує унікальний візуальний стиль, божевільних персонажів та складні головоломки. На проходження гри вам знадобиться близько 8-9 годин, інформує howlongtobeat.com.

Відгуки на проєкт в Steam знаходяться на відмітці "дуже схвальні", з 87% позитивних відгуків серед понад 10 тисяч рецензій.

Забрати гру безкоштовно можна до 20:00 за київським часом 20 серпня 2026 року.