Безкоштовний шедевр із оцінкою 94% – у Steam дарують інді-гру, яка дурить розум геймерів

Steam укотре порадував геймерів гучною безкоштовною роздачею. Цього разу користувачі можуть назавжди забрати до власної бібліотеки легендарну інді-гру 2016 року з крутими відгуками.

Йдеться про знаменитий проєкт Pony Island від розробника Даніеля Маллінса, який завоював воістину культовий статус серед шанувальників нестандартних сюжетів та моторошних головоломок, інформує 24 Канал.

Культовий інді-проєкт, що зламає ваш мозок

До 12 жовтня гру віддають абсолютно задарма у магазині Valve.

Попри свою назву, проєкт не має нічого спільного із милими поні. Гравці потрапляють у справжнє чистилище, де опиняються у пастці всередині зіпсованого аркадного автомата, який створив сам диявол.

Щоб вибратися з цієї пастки, користувачі змушені копатися в зламаному програмному коді, вирішувати нестандартні головоломки та терпіти постійні насмішки від володаря пекла.

Pony Island вийшла ще 4 січня 2016 року і миттєво стала справжнім культурним явищем. Розробник майстерно зламав четверту стіну, змушуючи гравців сумніватися в тому, що відбувається на екрані їхніх моніторів.

Трейлер гри: дивіться відео

Гра здобула 94% позитивних відгуків у Steam із понад 18 тисяч рецензій користувачів, а середня оцінка на агрегаторі OpenCritic досягла 85 балів із 100 можливих.

Критики відзначають дивовижну атмосферу мета-горору та чорний гумор, який супроводжує гравця протягом усього проходження. Проходження займає лише 2-3 години, проте залишає незабутні враження завдяки постійній зміні правил.

Це самодостатня інді-перлина з анархічним характером, де може статися що завгодно,

– пишуть в своєму огляді IGN.

Безкоштовна роздача першої частини відбулася напередодні виходу повноцінного продовження.

Pony Island 2: Panda Circus має вийти 27 квітня 2027 року, зберігши фірмовий божевільний стиль, але суттєво покращивши графіку та масштаби випробувань.