Безплатні вихідні в Steam порадують геймерів шутером та симулятором виживання
Цими вихідними Steam підготував для ПК-гравців сюрприз. Магазин відкрив безплатний доступ до двох різнопланових ігор: масштабного військового шутера та атмосферного симулятора виживання.
Зваблива акція від магазину Valve пропонує геймерам безплатно пограти у два якісні проєкти до 20:00 19 жовтня, а також придбати їх за дуже вигідними цінами у разі, якщо вони сильно сподобаються, інформує 24 Канал.
Як провести вихідні геймеру – порада від Steam
Головною зіркою безплатних вихідних став новий військовий шутер Battlefield 6 від компанії EA та розробників з Battlefield Studios.
Гра повертає серію до масштабних сучасних бойових дій, де гравці беруть участь у боях піхоти, керують танками й винищувачами, а також руйнують об'єкти оточення безпосередньо під час сутичок.
Сюжетна кампанія триває всього 5-6 годин і розповідає про загін елітних морських рейдерів Dagger 1-3, який протистоїть приватній військовій компанії Pax Armata.
Окремою окрасою проєкту, звісно, є багатокористувацькі режими. Розробники нещодавно випустили п'ятий сезон, тому онлайн у грі зараз перебуває на піковому рівні.
Трейлер гри: дивіться відео
Якщо після безплатного періоду ви захочете придбати проєкт, розробники пропонують знижку 60% до 20 жовтня, тож Battlefield 6 коштуватиме вам всього 680 гривень.
Другим безплатним проєктом вихідних став симулятор виживання у відкритому світі Stranded Deep від студії Beam Team Games.
За сюжетом гравець опиняється на безлюдному острові в Тихому океані після загадкової авіакатастрофи. Щоб зберегти життя, потрібно шукати питну воду, добувати їжу, захищатися від диких тварин та стежити за рівнями спраги та голоду й берегтися від сонячного удару.
Проєкт пропонує процедурно згенерований світ, де кожен новий острів є унікальним, а проходження в середньому займає до 20 годин.
Трейлер гри: дивіться відео
Розробники продають Stranded Deep з такою ж знижкою у 60%, тож ціна проєкту становить 111 гривень до 22 жовтня.