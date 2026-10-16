Безплатні вихідні в Steam порадують геймерів шутером та симулятором виживання

Цими вихідними Steam підготував для ПК-гравців сюрприз. Магазин відкрив безплатний доступ до двох різнопланових ігор: масштабного військового шутера та атмосферного симулятора виживання.

Зваблива акція від магазину Valve пропонує геймерам безплатно пограти у два якісні проєкти до 20:00 19 жовтня, а також придбати їх за дуже вигідними цінами у разі, якщо вони сильно сподобаються, інформує 24 Канал.

Як провести вихідні геймеру – порада від Steam

Головною зіркою безплатних вихідних став новий військовий шутер Battlefield 6 від компанії EA та розробників з Battlefield Studios.

Гра повертає серію до масштабних сучасних бойових дій, де гравці беруть участь у боях піхоти, керують танками й винищувачами, а також руйнують об'єкти оточення безпосередньо під час сутичок.

Сюжетна кампанія триває всього 5-6 годин і розповідає про загін елітних морських рейдерів Dagger 1-3, який протистоїть приватній військовій компанії Pax Armata.

Окремою окрасою проєкту, звісно, є багатокористувацькі режими. Розробники нещодавно випустили п'ятий сезон, тому онлайн у грі зараз перебуває на піковому рівні.

Трейлер гри: дивіться відео

Якщо після безплатного періоду ви захочете придбати проєкт, розробники пропонують знижку 60% до 20 жовтня, тож Battlefield 6 коштуватиме вам всього 680 гривень.

Другим безплатним проєктом вихідних став симулятор виживання у відкритому світі Stranded Deep від студії Beam Team Games.

За сюжетом гравець опиняється на безлюдному острові в Тихому океані після загадкової авіакатастрофи. Щоб зберегти життя, потрібно шукати питну воду, добувати їжу, захищатися від диких тварин та стежити за рівнями спраги та голоду й берегтися від сонячного удару.

Проєкт пропонує процедурно згенерований світ, де кожен новий острів є унікальним, а проходження в середньому займає до 20 годин.

Трейлер гри: дивіться відео

Розробники продають Stranded Deep з такою ж знижкою у 60%, тож ціна проєкту становить 111 гривень до 22 жовтня.