Для користувачів Steam є одразу 6 безкоштовних ігор, в які можна зіграти просто зараз

Steam підготував цікаву літню акцію для свої користувачів. В її межах геймерам пропонують одразу 6 зовсім новеньких ігор абсолютно безкоштовно.

Це хороша можливість для ПК-геймерів, які люблять трішки "халяви". Нова колекція охоплює багато різноманітних жанрів – від оборони вежі до шутера від першої особи.

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Безкоштовні новинки від Steam

Загалом 2023 рік був чудовим роком для користувачів Steam, оскільки вони отримали безліч захопливих безкоштовних ігор.

На противагу своєму прямому конкуренту – Epic Games Store – Steam зазвичай не надає багато безкоштовних ігор AAA. Однак, здається, останнім часом на платформі з'являється все більше безкоштовних інді-ігор.

Хоча жодна з 6 нових безкоштовних ігор, запропонованих Steam, не може вважатися надзвичайно популярною, більшість із них мають дуже позитивні рейтинги на платформі.

Перша безкоштовна гра – Doomsday: Last Survivors, гра в режимі оборони вежі, дія якої розгортається після зомбі-апокаліпсису, де гравцям належить шукати ресурси та припаси, щоб захистити свій форпост.

Другою безкоштовною грою в списку є швидкий шутер від першої особи під назвою Dust and Aliens. Взявши на себе роль космічного ковбоя, який весело спускає курок, гравці повинні зробити все можливе, щоб вижити в смертоносних боях на різних аренах і отримати найкращий результат.

Monsters Domain Prologue – це рольова гра від першої особи з унікальною родзинкою: гравці фактично на боці монстрів і мають завдання знищити воїнів, які досить дурні, щоб протистояти їм.

Spiritle – це цікава покрокова стратегічна гра, у якій беруть участь до 4 гравців. Вони використовують силу 4 природних стихій і борються один з одним на цифровій дошці.

Soccer Kids Alpha – п'ята гра в списку, є покроковою стратегічною спортивною грою, дія якої відбувається в Польщі 1990-х років. Гравці беруть на себе роль підлітка-генія тактики, який намагається привести свою футбольну команду до слави.

Останньою грою в списку є Swelter – сюжетний мод Half-Life 2, дія якого відбувається за кілька років до оригінальної сюжетної лінії HL2. Swelter поєднує класичний геймплей шутера, головоломок і досліджень.