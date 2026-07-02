Один апгрейд Steam Machine може повернути майже 20% втраченої продуктивності

Steam Machine від Valve отримала неочікуване конструктивне рішення, яке може впливати на продуктивність. Незалежні тести показали, що просте встановлення другого модуля оперативної пам'яті здатне помітно прискорити систему, хоча в реальних іграх різниця виявилася не такою однозначною.

Про результати тестування повідомив YouTube-канал GamersNexus. Автори порівняли стандартну конфігурацію Steam Machine з одним модулем оперативної пам'яті DDR5 SO-DIMM обсягом 16 гігабайтів і варіант, у якому встановили ще одну аналогічну планку.

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Щоб результати відображали саме вплив одноканального та двоканального режимів роботи пам'яті, а не збільшення її обсягу, під час тестів система не використовувала понад 16 гігабайтів оперативної пам'яті.

Найбільшу різницю зафіксували в синтетичному тесті архіватора 7-Zip. Конфігурація з двома модулями пам'яті показала 65 832 MIPS проти 55 126,5 MIPS у стандартній версії Steam Machine. Це приблизно на 19% більше.

Двоканальна пам'ять покращує результати тестів, в яких обмежуючим фактором є процесор / Фото GamersNexus

У процесорозалежних іграх приріст виявився значним

Переваги двоканального режиму особливо проявилися в іграх, де продуктивність насамперед залежить від центрального процесора.

У Baldur's Gate 3 при роздільній здатності 1080p та низьких налаштуваннях графіки швидкодія зросла на 15,3%. У The Outer Worlds 2 за аналогічних умов приріст становив 14,7%, а в Resident Evil 4 – 10%.

Втім, коли основне навантаження переходило на графічний процесор, різниця майже зникала. Наприклад, у Cyberpunk 2077: Phantom Liberty при роздільній здатності 1080p і максимальних налаштуваннях графіки приріст склав лише 0,9%. У Dragon's Dogma 2 та Kingdom Come: Deliverance II він взагалі не перевищував 0,6%.

Водночас окремі проєкти все ж отримували помітний виграш навіть у таких умовах:

Baldur's Gate 3 показала приріст 8,7%,

Starfield – 3,6%,

а Resident Evil 4 – 3,4%.

Апгрейд можливий, але простим його не назвеш

GamersNexus також перевірив можливість модернізації Steam Machine. Встановити другий модуль пам'яті можна, однак для цього доведеться майже повністю розібрати комп'ютер.

Хоча доступ до слотів оперативної пам'яті не потребує демонтажу системи охолодження, під час розбирання доведеться працювати з приклеєними гнучкими шлейфами. Через це процедура навряд чи підійде користувачам, які не мають досвіду самостійного складання або ремонту ПК.

Чи варто встановлювати ще одну планку пам'яті?

Автори тестування зазначають, що Steam Machine не розрахована на ігри у роздільній здатності 4K з максимальними налаштуваннями графіки. Саме тому для більшості користувачів реальний приріст продуктивності буде набагато меншим, ніж демонструють синтетичні тести або процесорозалежні сценарії.

Водночас експерти вважають, що Valve могла б значно спростити модернізацію пристрою. Наприклад, окрема сервісна кришка на нижній панелі дозволила б швидко отримати доступ до оперативної пам'яті без повного розбирання корпусу.

Попри це, сама можливість оновити конфігурацію Steam Machine залишається перевагою. Саме складність конструкції, на думку GamersNexus, може пояснювати, чому Valve не запропонувала покупцям версію міні-ПК без попередньо встановлених компонентів.

Якщо багато користувачів мають власні накопичувачі формату M.2, то заміна або встановлення оперативної пам'яті виявилася значно складнішим завданням.