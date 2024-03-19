Steam б'є рекорд за рекордом, досягаючи нового показника одночасного онлайну

Ігровий магазин компанії Valve пропонує тисячі ігор. Одні з них більш популярні, інші лишаються нішевими. Але всі вони роблять свій внесок у загальну кількість гравців, які користуються сервісом. Останні тижні ми чуємо про рекордні онлайни.

Нові рекорди

У цьому випадку мова йде не про якусь одну конкретну гру, а про загальну кількість людей, які грають у будь-які доступні на платформі ігри. Це і великі ААА-проєкти, і маленькі інді найменування.

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Два тижні тому Steam перевищив позначку в 34 мільйони одночасних користувачів.

одночасних користувачів. Наступного тижня лічильник уже показував 35 мільйонів .

. Тепер був встановлений новий рекорд, коли 36,354 мільйона гравців були онлайн одночасно, згідно з даними SteamDB.

Ці безперервні рекорди, на думку аналітиків ринку, вказують не лише на зростання самого Steam, а й комп'ютерних ігор в цілому.

Однією з причин, чому відбувся черговий стрибок, може бути початок весняного розпродажу. Деякі розробники пропонують свої ігри з 90-відсотковою знижкою.

Зараз найпопулярнішими іграми є:

Counter-Strike 2, у яку за останню добу зіграло 1,3 мільйона людей.

PUBG: BATTLEGROUNDS – майже 678 тисяч гравців.

Dota 2, яка зібрала 616 000 прихильників.

Apex Legends – 370 тисяч.

NARAKA: BLADEPOINT – 283 тисячі.

До десятки також увійшли Grand Theft Auto V, HELLDIVERS 2, Rainbow Six Siege і програма Wallpaper Engine, яка насправді не є грою, а пропонує встановлення живих шпалер на робочому столі. За добу проєкт зібрав 104 тисячі користувачів.

Імовірно, це не останній рекорд, адже знижки триватимуть до 21 березня.