У Steam великий розпродаж ігор польського видавця: знижки до 90%
22 квітня 2023, 10:39Читать новость на русском
Джерело:Steam
У Steam стартував розпродаж ігор видавництва польської студії Techland. Величезні знижики компанії-друга України діятимуть понад тиждень до 1 травня 2023 року.
Знижки справді величезні – аж до 90%. Тож деякі ігри можна купити всього за 6 або 9 гривень.
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Величезні знижки на ігри Techland
Знижки до 90% діють на такі популярні ігри:
- Dying Light;
- Dying Light 2: Stay Human;
- доповнення до обох частин Dying Light;
- трилогія шутерів Call of Juarez;
- God's Trigger;
- Pure Farming 2018;
- Crime Cities;
- Xpand Rally Xtreme.
Ігри та доповнення до них можна придбати як окремо, так і в складі спеціальної збірки. Акція триватиме до 1 травня.
До слова, польський видавець Techland з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримав Україну. Так, на офіційних сторінках видавця досі красується логотип у жовто-блакитних тонах.