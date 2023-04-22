У Steam великий розпродаж ігор польського видавця: знижки до 90%

22 квітня 2023, 10:39
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Джерело:

Steam

У Steam стартував розпродаж ігор видавництва польської студії Techland. Величезні знижики компанії-друга України діятимуть понад тиждень до 1 травня 2023 року.

Знижки справді величезні – аж до 90%. Тож деякі ігри можна купити всього за 6 або 9 гривень.

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Величезні знижки на ігри Techland

Знижки до 90% діють на такі популярні ігри:

  • Dying Light;
  • Dying Light 2: Stay Human;
  • доповнення до обох частин Dying Light;
  • трилогія шутерів Call of Juarez;
  • God's Trigger;
  • Pure Farming 2018;
  • Crime Cities;
  • Xpand Rally Xtreme.

Ігри та доповнення до них можна придбати як окремо, так і в складі спеціальної збірки. Акція триватиме до 1 травня.

 

До слова, польський видавець Techland з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримав Україну. Так, на офіційних сторінках видавця досі красується логотип у жовто-блакитних тонах.

Автор: Василь Денисюк