Одна з країн з населенням у майже 100 мільйонів людей раптово заблокувала Steam

Платформа Valve вже кілька днів недоступна у В'єтнамі. Найцікавіше, що сталося це дуже неочікувано, без жодних попереджень і пояснень. Які ж можуть бути причини?

Варто зазначити, що В'єтнам має населення в майже 100 мільйонів осіб, а це означає велику кількість користувачів сервісу в країні. Гравці швидко прийшли на форуми Steam, заявивши, що всі місцеві інтернет-провайдери одночасно заблокували доступ до програми та браузера Valve. Один з коментаторів заявив, що розмовляв з кимось, хто стверджував, ніби наказ прийшов "згори".

Дивіться також Популярний стрімер був шокований, дізнавшись скільки коштує його акаунт в Steam

Деталі

Поки що ні Valve, ні представники уряду В'єтнаму не висловлювалися з цього приводу, але зрозуміло, що за блокуванням стоїть не компанія, а влада країни.

Заборона може бути пов'язана з місцевими видавцями. Представник одного з місцевих видавців заявив, що Steam може випускати ігри в країні без необхідності отримувати дозвіл від місцевого уряду, як це роблять в'єтнамські розробники.

За їхніми словами, можливість для Valve порушувати правила є "несправедливістю стосовно вітчизняних видавців. Влада [повинна] вжити заходів з управління цією транскордонною платформою, інакше вітчизняні видавці ігор загинуть".

Про які ж правила йде мова Річ у цензуруванні сцен насилля. В'єтнам — одна з країн, що вимагає від ігор змінювати зображення насильства чи сексу для того, щоб їх можна було продати. Але оскільки це досі чомусь не стосувалося Valve та її магазину ігор, схоже, справа тепер таки дійшла до того, що компанію звинуватили в порушенні урядових правил.

Але це лише припущення ЗМІ. На момент написання статті неясно, наскільки ці в'єтнамські видавці причетні до заборони Steam. Також невідомо, що можна було б зробити, щоб скасувати заборону. У В'єтнамі немає контактної особи Valve.