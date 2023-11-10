У Steam з'явиться нова корисна функція, на яку чекало чимало геймерів

З'явилася інформація, що цифровий магазин відеоігор Steam додасть до свого функціонала нову можливість, про яку довгий час просили чимало геймерів. Подробиці – у матеріалі.

Дата майнер та творець платформи SteamDB, Павло Джундік поділився в мережі цікавим скриншотом, який дозволив припустити, що на платформі від Valve з'явиться нова корисна функція.

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На цю мить, якщо гравець має якусь гру за яку йому, можливо, трошки соромно і він би не хотів, щоб про неї знали інші користувачі, то її можна приховати зі своєї бібліотеки.

Однак, якщо геймер вирішить запустити цей проєкт, то це, а також отримані досягнення та проведений в ньому час, все одно будуть видимий для усіх.

Нова ж функція дозволить гравцям вибрати конкретну гру та "Позначити як приватну".

Таким чином інші люди не знатимуть, що той чи інший проєкт взагалі є у власності конкретного геймера.

Реакція користувачів платформи на пост Джундіка красномовно показує, що чимало з них досить довго чекали на подібний функціонал, аби, не боячись осуду, спокійно грати в різні контроверсійні ігри, в тому числі з певним "вмістом для дорослих".