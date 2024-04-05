Довгоочікувана Stellar Blade ще не вийшла, а розробники вже заговорили про DLC: чого чекати

Хоча Stellar Blade і без того була в списках очікування гравців, але з новою силою про неї заговорили після злитого ґеймплею. Він підняв величезний скандал у соцмережах, оскільки частину аудиторії обурили занадто відверті костюми й надмірна сексуалізація персонажів. До виходу гри лишається зовсім мало часу, а розробники вже говорять про доповнення. І тут є дуже хороші новини.

Чого чекати гравцям

Директор Stellar Blade каже, що вам не доведеться платити ні копійки за додатковий контент. Однак винятки можуть бути – якщо студія об'єднається з іншим розробником для створення кросовер-контенту.

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Режисер Хенг-Те Кім сказав, що команда ще остаточно не вирішила, чи випускати масштабні DLC, але вони точно планують випустити безкоштовний контент, такий як New Game+ та додаткові костюми. Усе це буде безплатним.

"Ми хочемо одразу прояснити, що Stellar Blade не вимагатиме жодних додаткових витрат, про які геймери не знають, окрім тих, що вони заплатили за пакет. Єдиний виняток — якщо ми створимо костюми у співпраці з іншими компаніями, вони можуть бути продані за окрему плату. Крім того, у стартовій версії немає нової гри New Game+, тому, будь ласка, чекайте на її оновлення дуже скоро", – каже Хенг-Те Кім у своїй заяві.

Говорячи про костюми, Кім також докладно розповів про вірусний костюм NSFW. Якщо ви захочете, ви зможете його отримати, але зауважте, що він повністю позбавляє вас броні, тож ви гратимете у важкому режимі.

Складність ігрового процесу різко зросте, тому я рекомендую вам носити одяг якомога більше,

– коментує Кім.

Реліз Stellar Blade відбудеться 26 квітня ексклюзивно на PlayStation 5, а пограти в демоверсію можна вже зараз. Stellar Blade є грою від третьої особи. Бойова система орієнтована на вивчення шаблонів атак ворогів і точний розрахунок часу для контратаки. Вам потрібно досліджувати оточення, переміщатися по стінах, шукати предмети й завдання, паралельно вбиваючи величезних монстрів.