У стилістиці GTA: ентузіаст спробував оновити екран завантаження CS:GO – відео

Ентузіаст спробував "перенести" у гру CS:GO екран завантаження з серії GTA. Своєю роботою він поділився на Reddit, а вже користувачі цієї платформи її високо оцінили.

Усі гравці в Counter-Strike: Global Offensive знають, що компанія Valve рідко випускає масштабні оновлення для цієї гри. Можливо, після "переїзду" на новий ігровий рушій ситуація зміниться на краще, щоправда, поки геймери можуть лише фантазувати.

Саме подібною ідеєю й "загорівся" головний герой цієї історії з нікнеймом Ael_yt. Річ у тім, що ентузіаст вирішив змінити екран завантаження у відеогрі CS:GO. Напевно, йому також дуже подобається серія Grand Theft Auto, бо саме у стилістиці цих ігор він й спробував виконати новий екран завантаження. Загалом це лише концепт, а також можна додати, що навряд чи щось подібне з'явиться у CS:GO.

Варто відзначити, що такий оновлений екран завантаження виглядає достатньо цікаво. Напевно, не вистачає лише хоч якоїсь музичної теми. Ентузіаст зобразив різноманітних оперативників з CS:GO у дусі GTA, а розмістив він їх на фоні всім відомих змагальних мап. Також можна додати, що Ael_yt оновив й логотип цієї відеогри. З цікавого ще варто відзначити фінальні секунди завантаження, коли камера поступово наближається до головного героя (як у GTA V).

Своєю оригінальною роботою ентузіаст поділився на всесвітньо відомій платформі Reddit. Варто відзначити, що шанувальники CS:GO достатньо високо оцінили запис Ael_yt. Він вже потрапив до когорти найкращих за останній тиждень: понад 7 тисяч вподобань та 150 коментарів. Загалом користувачам сподобалася така ідея, тому вони жартівливо пропонують Valve взяти цей задум на озброєння.

Екран завантаження CS:GO у стилістиці Grand Theft Auto – відео