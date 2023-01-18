Стример купив набір карток Pokemon за неймовірну суму та сподівається "відбити" гроші

Популярний стример Ludwig здійснив неймовірно дорогу покупку, придбавши набір карток Pokemon. У такий спосіб він планує перевірити, чи зможе повернути витрачені гроші.

Суть експерименту полягає в тому, щоб перевірити, скільки стример зможе заробити після оцінки та продажу кожної карти окремо. Він ризикує дуже солідною сумою.

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Ризикований експеримент стримера

Перше видання карток Pokemon було випущене ще в 1999 році. Воно потрапило на полиці карткових магазинів по всій Північній Америці.

Воно дуже швидко розійшлося серед дітей, які бажають завершити набір, і колекціонерів, які сподіваються отримати одну з найрідкісніших карток у серії.

До цього дня багато людей займаються продажами карток з покемонами, заробляючи більш ніж достатньо, щоб насолоджуватися раннім "виходом на пенсію".

І стример Ludwig чудово це продемонстрував, розповівши про купівлю коробку першого видання карток Покемонів за 20 тисяч доларів. Тепер він хоче їх оцінити та дізнатися справжню ціну на ринку.

До ціни колоди стример також додав ще 6 тисяч доларів за те, щоб кожну картку з 396 професійно оцінили й повернули йому. Ризик пов'язаний з тим, що стример може безповоротно втратити кілька сотень, а то й тисяч з витрачених 26 тисяч доларів.