Warner Bros Games закрила творців F․E․A․R․, та скасувала гру Wonder Woman
- Warner Bros. Games закрила три студії, включаючи Monolith Productions, та скасувала гру Wonder Woman, на яку витратили 100 мільйонів доларів.
- Під скорочення потрапили також студії Player First Games, творці гри MultiVersus, і WB San Diego, яка не випустила жодної гри.
Компанія Warner Bros. Games ухвалила рішення про закриття трьох студій і скасування амбітного пригодницького екшену Wonder Woman, який був анонсований у грудні 2021 року.
Над грою працювала студія Monolith Productions, відома за No One Lives Forever, F.E.A.R. і серією Middle-earth: Shadow of Mordor, повідомляє 24 Канал.
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За час розробки на проєкт було витрачено 100 мільйонів доларів, проте на початку 2024 року його виробництво було перезапущено з новим керівником. Тепер Monolith Productions закривають після 30 років роботи. Про це розповів ігровий журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр.
Закриття Player First Games і WB San Diego
Другою студією, яка потрапила під скорочення, стала Player First Games – творці безкоштовного файтингу MultiVersus. Проєкт не виправдав очікувань керівництва, і гра буде остаточно закрита 30 травня.
Також припинить існування WB San Diego. Студія була заснована у 2021 році, проте так і не випустила жодної гри. Вона працювала над "наступним поколінням високоякісних кросплатформних проєктів".
Офіційна позиція Warner Bros. Games
Warner Bros. Games підтвердила інформацію Шраєра виданню Kotaku, пояснивши це "надзвичайно складним рішенням" з метою зосередитися на чотирьох ключових франшизах:
- Game of Thrones,
- Harry Potter,
- DC,
- Mortal Kombat.