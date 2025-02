Warner Bros Games закрила творців F․E․A․R․, та скасувала гру Wonder Woman

Компанія Warner Bros. Games ухвалила рішення про закриття трьох студій і скасування амбітного пригодницького екшену Wonder Woman, який був анонсований у грудні 2021 року.

Над грою працювала студія Monolith Productions, відома за No One Lives Forever, F.E.A.R. і серією Middle-earth: Shadow of Mordor, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Microsoft перенесла реліз Fable на 2026 рік і показала новий геймплей

За час розробки на проєкт було витрачено 100 мільйонів доларів, проте на початку 2024 року його виробництво було перезапущено з новим керівником. Тепер Monolith Productions закривають після 30 років роботи. Про це розповів ігровий журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр.

Закриття Player First Games і WB San Diego

Другою студією, яка потрапила під скорочення, стала Player First Games – творці безкоштовного файтингу MultiVersus. Проєкт не виправдав очікувань керівництва, і гра буде остаточно закрита 30 травня.

Також припинить існування WB San Diego. Студія була заснована у 2021 році, проте так і не випустила жодної гри. Вона працювала над "наступним поколінням високоякісних кросплатформних проєктів".

Офіційна позиція Warner Bros. Games

Warner Bros. Games підтвердила інформацію Шраєра виданню Kotaku, пояснивши це "надзвичайно складним рішенням" з метою зосередитися на чотирьох ключових франшизах: