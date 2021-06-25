"Злив" ціною у 300 тисяч доларів: суд задовольнив позов розробників Pokemon Sword & Shield

Американський суд забов'язав двох геймерів виплатити грошову компенсацію компанії Nintendo. Річ у тім, що у 2019 році ця пара "злила" приховану інформацію про Pokemon Sword & Shield.

Напевно, розробка будь-якої сучасної відеогри не може обійтися без різноманітних "зливів" інформації. Головні герої цієї історії також відзначилися чимось подібним, щоправда, навряд чи вони думали, що потраплять у настільки скрутну ситуацію.

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Ця історія розпочалася ще у 2019 році, а якщо точніше, то незадовго до релізу відеогри Pokemon Sword & Shield. Загалом виходу цієї гри передувало чимало "зливів", але один особливо виділявся. Річ у тім, що один з працівників типографії, яка співпрацювала з Nintendo, сфотографував кілька сторінок керівництва до цієї відеогри. Такими унікальними світлинами він поділився зі своїми товаришем, який вже й виклав ці знімки у мережу.

Компанія Nintendo оперативно відреагувала на цей "витік", але, зрозуміло, що видалити щось з мережі майже неможливо. А найгірше, що ці шанувальники "злили" інформацію про різноманітні нововведення, які розробники навіть не встигли анонсувати. Тобто рекламна кампанія гри Pokemon Sword & Shield була майже провалена. Цікаво, що деякі "злиті" новинки геймерам не сподобалися, тому вони почали тиснути на розробників ще до виходу відеогри.

Зрозуміло, що компанія Nintendo знайшла винних після власного розслідування. Відповідний судовий процес розпочався ще у 2019 році, а завершився лише кілька днів тому. Суд визнав винними цих двох осіб, а також зобов'язав їх виплатити по 150 тисяч доларів у якості компенсації. Наостанок варто лише відзначити, що навіть такий проблемний старт не особливо вплинув на відеогру – понад 20 мільйонів проданих копій та статус однієї з найпопулярніших ігор для Nintendo Switch.

Трейлер відеогри Pokemon Sword & Shield – відео