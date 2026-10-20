Геймери 30 років вірили у вигадану великодку: ШІ розшифрував найвідоміший напис у Super Mario 64

Фанати легендарної гри Super Mario 64 протягом 30 років намагалися розгадати зміст розмитої таблички у дворі замку Princess Peach. Врешті це стало можливим завдяки ШІ.

Тривалий час шанувальники вірили в таємне послання про Луїджі, проте нове дослідження за допомогою нейромережі розкрило справжнє значення напису, повідомляє Gamerant.

Секрет зашифрованого піксельного напису

Розробники Nintendo створили табличку на статуї зірки ще в 1996 році у вигляді крихітної текстури розміром 32 на 32 пікселі, де висота літер становить лише від 3 до 5 пікселів.

Через це гравці роками вважали, що на камені закарбовано фразу "L is real 2401", яка нібито вказувала на можливість розблокувати нового ігрового персонажа – Луїджі.

Врешті користувач Reddit SpeekSecure провів нове дослідження, яке спростувало це припущення. За допомогою нейромережі Claude версії 5.5 він повністю відтворив робочий процес художника текстур 1996 року.

Автор експерименту підібрав шрифт того часу, зменшив полотно до 32 на 32 пікселі, додав легке розмиття та наклав текстуру на камінь. Після цього графічний процесор протестував мільйони комбінацій шрифтів, налаштувань і речень, поки не знайшов точний збіг із пікселями з гри. Найкращі результати показав оригінальний шрифт Palatino Bold Italic від компанії Adobe з файлу 1990 року, який тоді постачали на кожному комп'ютері Mac із принтерами PostScript.

Отож, розшифрований текст звучить як "Eternal Star. We hope so" ("Вічна зірка. Ми сподіваємося на це"). Це доволі зворушливе звернення творців гри, яке одночасно є посиланням на світ Маріо та висловлює надію розробників на те, що їхня гра та головний герой стануть вічною легендою ігрової індустрії.

Отже, попри сподівання багатьох шанувальників знайти шлях зіграти за Луїджі, реальне послання виявилося лишень символічним побажанням майбутньому проєкту.