Критики високо оцінили Super Mario Bros Wonder напередодні релізу

Нова гра Super Mario Bros. Wonder вже готова до свого релізу 20 жовтня 2023 року на платформі Nintendo Switch. Напередодні виходу гри критики оцінили її як справді хорошу гру.

У Super Mario Bros. Wonder дебютує новий голос головного героя. Маріо озвучив Кевін Афгані, замінивши Чарльза Мартіне, який чудово виконував свою роботу понад 30 років.

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Оцінки нової Super Mario

Середня оцінка на порталі Metacritic – 93 бали. Звісно ж, Super Mario Bros. Wonder отримала позначку "треба грати". Критики – навіть серед тих, хто не поставив 100 балів – називають Super Mario Bros. Wonder найкращою 2D-грою серії з часів SNES.

Платформер отримав нове життя завдяки новому фантастичному стилю графіки, чудовим абсурдним перетворенням і гнучкому налаштуванню складності.

Огляд гри Super Mario Bros. Wonder – дивіться відео

Лише на бал нижче в середньому гра має на OpenCritic. Це також доволі хороший рейтинг для нової Super Mario. 97% критиків рекомендують гру.