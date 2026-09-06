Обама проти Мессі: з'явився божевільний браузерний файтинг, куди можна завантажити будь-кого

Фанати файтингу Super Smash Bros отримали можливість влаштовувати бої між знаменитостями прямо у браузері завдяки креативному проєкту розробника Томаса Дімсона.

Ентузіаст створив сайт Smash.fun, який дозволяє додавати у легендарну гру практично будь-яких персонажів за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Dexerto.

Небачений ростер бійців

Проєкт працює на базі повної декомпіляції оригінальної гри Super Smash Bros. 64, яку розробник переніс у браузер за допомогою технології WebAssembly.

На сайті вже є понад 1000 бійців, яких створив ШІ, зокрема Дональд Трамп, Тейлор Свіфт, Стів Джобс, Ілон Маск, Барак Обама, стример IShowSpeed та навіть Ісус Христос.

Я люблю Smash 64, але мені хотілося самому стати частиною цієї гри. Тому я хакнув оригінал для роботи в браузері та додав туди себе й ще понад 1000 інших персонажів,

– прокоментував свій проєкт розробник у X.

Демонстрацій геймплею: дивіться відео

I love Smash 64 but I wish I was in it, so I hacked the original game to run in the browser and put myself + 1000 others in



Upload yourself at smash dot fun pic.twitter.com/by4SmTuyvV — Thomas Dimson (@turtlesoupy) September 4, 2026

Процес додавання нового героя є максимально простим. Користувачам достатньо ввести ім'я та завантажити фотографію на сайт smash.fun. Система автоматично створює низькополігональну модель персонажа, адаптуючи її під один із 12 оригінальних скелетів гри.

Штучний інтелект не просто накладає фото на готовий шаблон, а генерує повноцінного бійця в унікальному стилі Nintendo 64. Крім самої моделі, платформа створює портрет для вибору героя, іконку життя, емблему серії та навіть озвучку від віртуального диктора.

Захист від позовів

Попри те, що японська корпорація Nintendo вкрай ревно ставиться до своїх авторських прав і часто блокує неофіційні фанатські проєкти, творець Smash.fun знайшов оригінальний вихід із ситуації.

Сама платформа не містить жодних ігрових файлів або інтелектуальної власності компанії. Гравці завантажують власну легальну копію ROM-файлу гри Super Smash Bros для консолі Nintendo 64. Усі ігрові дані та сам файл система обробляє виключно в браузері користувача на його локальному пристрої без передачі на сервери розробника. Це дозволяє уникнути юридичних претензій з боку правовласників.